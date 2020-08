VIDEO. Kimberly Guilfoyle, conseillère et fan numéro 1 de Donald Trump

Elle sourit de toutes ses dents de manière un peu figée. Elle parle fort, distinctement, crie parfois. Kimberly Guilfoyle, conseillère politique au sein de l'équipe de campagne de Donald Trump, fait le buzz. Et pour cause : dans une vidéo devenue virale, elle déclare son amour pour la politique du président des États-Unis de manière - très - exaltée.

"Pour les travailleurs, la classe ouvrière et la classe moyenne"

La femme politique entame le premier jour de la convention républicaine ainsi : "Mesdames et messieurs, dirigeants et combattants de la liberté et du rêve américain, le meilleur est encore à venir. Je vous parle ce soir en tant que mère, ancienne procureure, latina, Américaine fière, et fière partisane du président Donald J. Trump. Pourquoi ? Parce qu'il est le Président qui tient ses promesses pour l'Amérique. ll a construit la plus grande économie que le monde ait jamais connue pour les travailleurs, la classe ouvrière et la classe moyenne."



Elle égratigne même son adversaire démocrate et sa co-listière au passage : "Joe Biden, Kamala Harris et le reste des socialistes vont changer fondamentalement cette nation. Ils veulent des frontières ouvertes, des écoles fermées, une amnistie dangereuse et ils renverront égoïstement vos emplois en Chine pendant qu'ils s’enrichissent. Ils vont supprimer des financements, démanteler et détruire les forces de l'ordre américaines."



"Ils veulent détruire ce pays et tout ce qui nous est cher"

D’après elle, les démocrates ont pour projet d’autoriser "les trafiquants de sexe et de drogues" à franchir la frontière états-unienne et de mener "les mêmes politiques socialistes qui ont détruit des endroits comme Cuba et le Venezuela". Avant de conclure sur leurs supposées intentions : "Ils veulent détruire ce pays et tout ce qui nous est cher. Ils veulent vous voler vos libertés, votre liberté. Ils veulent contrôler ce que vous voyez, pensez et croyez afin de pouvoir contrôler votre façon de vivre. Ils veulent vous asservir à l'idéologie libérale faible, dépendante et victimaire."



C’est pourquoi, pour Kimberly Guilfoyle, voter pour Donald Trump constitue l'unique moyen de "restaurer" la grandeur de l’Amérique. Elle conclut, sûre d’elle : "Défendez un Président américain qui n'a peur de rien, qui croit en vous, qui aime ce pays et qui se battra. Le président Trump est le leader qui reconstruira la promesse de l'Amérique et qui veillera à ce que chaque citoyen puisse réaliser son rêve américain."