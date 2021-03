VIDEO. \"Je vous manque déjà ?\" : quand Donald Trump fait sa réapparition depuis sa défaite

"Je vous manque déjà ? Est-ce que je vous manque ?" Donald Trump a prononcé son premier discours depuis sa défaite face à Joe Biden, ce dimanche 28 février. Il venait conclure la CPAC, une grande réunion annuelle des conservateurs à Orlando, en Floride. L'ancien président américain a répété ses invectives à l'égard de son successeur. "L'administration Biden a déjà prouvé qu'elle était contre l'emploi, la famille, les frontières, l'énergie, les femmes et la science. En un mois seulement, nous sommes passés de l'Amérique en premier à l'Amérique en dernier", a-t-il lancé.

"Nous allons reprendre la Chambre. Nous allons gagner le Sénat"

"Nous croyons en une éducation patriotique et nous nous opposons fermement à l'endoctrinement radical de la jeunesse américaine. C'est horrible. Nous nous engageons à défendre la vie innocente et à défendre les valeurs judéo-chrétiennes de nos fondateurs et de notre fondation", a-t-il déclaré refusant toujours d'admettre sa défaite et pointant une "élection truquée". Aussi, implicitement, le milliardaire américain a laissé entendre son aspiration à revenir sur la scène politique : "Avec votre aide, nous allons reprendre la Chambre. Nous allons gagner le Sénat. Et ensuite, un président républicain fera un retour triomphal à la Maison Blanche."