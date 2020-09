VIDEO. Donald Trump compare les tirs sur Jacob Blake à un coup manqué au golf

La comparaison est pour le moins déroutante. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, lundi 31 août, Donald Trump était interrogé sur le climat tendu autour de la police ces derniers mois aux Etats-Unis. Le président américain s'est notamment exprimé sur l'affaire Jacob Blake, cet Afro-Américain touché de sept balles tirées dans le dos par des policiers fin août. Il a alors comparé les coups de feu tirés par les policiers à un coup de golf raté.

"Tirer sur un gars dans le dos plusieurs fois... Ils n’auraient pas pu faire quelque chose de différent ? Ils n’auraient pas pu le combattre ? Je veux dire, en attendant, il aurait pu chercher une arme. (...) Ils ont craqué, comme dans un tournoi de golf, ils manquent un putt d’un mètre", a déclaré Donald Trump.

Trump compares killing an unarmed black civilian to missing a three foot putt in a golf tournament, Ingraham jumps in to make him stop. pic.twitter.com/NeHqVn4Uvf