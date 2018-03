Union européenne : exemptée d'une taxe supplémentaire américaine sur l'acier et l'aluminium ?

Les États-Unis ont annoncé qu'ils devraient exempter l'Union européenne de nouvelles taxes sur leurs ventes d'acier et d'aluminium. La guerre commerciale de Trump se focalise sur la Chine et les Européens respirent. "Preuve que lorsqu'elle parle d'une seule voix et qu'elle sort les griffes, l'Europe peut se faire entendre. Donald Trump avait à peine brandi sa menace de taxer l'acier que Bruxelles (Belgique) avait répondu par une liste de produits américains qu'elle taxerait en représailles", explique Valéry Lerouge en direct de Bruxelles.



Une exemption qui pourrait être temporaire

La commissaire européenne au commerce est allée cette semaine à Washington (États-Unis) pour négocier et convaincre les Américains que cette guerre ne ferait que des perdants. "Visiblement ça a payé et c'est un soulagement. On reste néanmoins prudent. La bonne nouvelle n'a été donnée que par le représentant américain au commerce et Donald Trump doit la confirmer tout à l'heure. Or on sait combien il est imprévisible. Par ailleurs, cette exemption de taxe pourrait n'être que temporaire. Les 28 chefs d'État qui devaient débattre de ce dossier cet après-midi ont reporté la discussion à ce soir, une fois que le président américain aura parlé", rapporte le journaliste.

