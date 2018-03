L'UE riposte aux velléités de guerre commerciale des États-Unis

Le bras de fer est engagé et la panoplie de mesures de rétorsion européenne, à hauteur de 2,8 milliards d'euros, est prête. L'UE pourrait donc taxer l'acier américain pour un tiers, les produits industriels comme les motos pour un autre tiers et les produits agricoles comme le riz du Texas ou le maïs du Middle West pour le dernier tiers.

Produits stratégiques ciblés par l'UE

La stratégie politique de l'UE est fine et ciblée sur certains États comme la Floride et son jus d'orange avec l'idée que les sénateurs de ces Etats fassent pression sur Donald Trump au nom de la sauvegarde de l'emploi. L'UE veut tenter de faire revenir le président américain à une certaine forme de rationalité et de respect des règles. Actuellement, l'excédent commercial est en faveur des Européens, mais ce n'est pas la faute de l'UE si le consommateur américain plébiscite les voitures allemandes.

