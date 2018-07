Un ballon "bébé Trump" géant survolera Londres pendant la visite du président américain

Les Britanniques ne manquent pas d'air. Un ballon dirigeable géant représentant un Donald Trump en couche-culotte flottera à Londres pendant la visite du président américain, vendredi 13 juillet. La nouvelle a été officialisée à la suite de l'autorisation donnée, jeudi 5 juillet, par le maire de la capitale britannique Sadiq Khan.

Le ballon orange de six mètres, baptisé "Trump Baby", volera à 30 mètres de haut, à proximité du Parlement, entre 10h30 (heure de Paris) et 12h30. "Le maire défend le droit à une manifestation pacifique et entend que cela peut prendre différentes formes", a déclaré un porte-parole de Sadiq Khan, qui a eu régulièrement des altercations avec le dirigeant américain sur Twitter.

Dans un premier temps, la mairie avait rejeté l'événement, organisé par des militants qui se présentent comme un "groupe d'artistes antifascistes". "Nous n'avons pas démarré de la meilleure des manières avec le cabinet du maire sur ce dossier, ils nous ont initialement dit qu'ils ne considéraient pas 'bébé Trump' comme une manifestation légitime", a déclaré le militant Leo Murray sur la chaîne Sky News.

"Mais à la suite d'un très large soutien du public pour notre projet, on dirait que la mairie a redécouvert son sens de l'humour", a-t-il ajouté. Une pétition en ligne a recueilli plus de 10 000 signatures, a-t-il ajouté. Le compte Twitter parodique @TrumpBabyUk a twitté un message imitant les attaques de Donald Trump contre Sadiq Khan : "Sadiq Khan a essayé de jouer le dur – finalement il a dû conclure un accord. Pas de surprise – il n'a jamais rien gagné dans sa vie ! Triste mais vrai ! Londres j'arrive !"

HUGE news coming in: DONALD J TRUMP BABY WILL FLY! @SadiqKhan tried to play hard ball - in the end he had to make a Deal. No surprise - he's never won anything in his life! Sad - but True! London here I come! https://t.co/j3KCPimHI2 pic.twitter.com/oc2VKWKSN1