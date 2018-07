"Trump ne comprend pas l'Europe", juge une spécialiste des relations internationales

Après avoir violemment tancé Theresa May et sa politique en matière de Brexit, Donald Trump est revenu à des propos plus amènes. "C'est un classique avec les Européens. On a l'impression qu'il se fâche tout rouge avant d'arriver, et puis allez savoir ce qu'il se passe dans les discussions en privée, mais vraisemblablement il se calme assez rapidement", explique Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'Institut de recherche internationale et stratégique.

"C'est éloigné de son mode de pensée"

"Le président Trump est extrêmement désagréable avec les Européens. Parce qu'il pense que les Européens ne régiront pas, probablement aussi parce qu'il ne comprend pas l'Europe. C'est assez éloigné de son mode de pensée", décrypte-t-elle. "Il y va avec fermeté, il agresse. Alors qu'il sait pertinemment que les jeux sont déjà faits", relève-t-elle.