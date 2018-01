Donald Trump menace de couper l'aide financière aux Palestiniens

Le président américain Donald Trump a menacé, mardi 2 janvier, de couper l'aide financière des Etats-Unis aux Palestiniens. Il a évoqué leur manque d'appétit pour les négociations de paix que la Maison Blanche veut relancer. "Nous payons les Palestiniens DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS par an sans reconnaissance ou respect, a écrit Donald Trump sur Twitter. Puisque les Palestiniens ne sont plus disposés à parler de paix, pourquoi devrions-nous leur verser des paiements massifs à l'avenir ?"

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...