Susan George : "Donald Trump est un danger pour le monde entier"

Susan George a choisi la France pour écrire et s'engager. "J’ai pu mener beaucoup de combats en France qui étaient plus ou moins impossibles aux États-Unis. J’avais des fantasmes sur les intellectuels français comme Sartre et Beauvoir aussi", explique Susan George, américaine francophile figure de l'altermondialisme.

Susan George voulait "changer le monde"

Fondatrice d’Attac, "un de nos combats était de faire une taxe sur toutes les transactions financières". En vain, regrette-t-elle. "François Hollande avait fait une petite taxe sur les billets d’avion, mais ça ne mangeait pas de pain", ajoute l'auteure du livre Je chemine avec... Susan George, qui résume : "Mon vrai effort était de vouloir changer le monde."

"J’appartiens au groupe des démocrates de l’étranger et j’aurais combattu Donald Trump aux Etats-Unis. C’est un danger pour le monde entier. Il est fautif sur le coronavirus et ne croit pas au réchauffement climatique", conclut Susan George.





