Sommet Trump-Kim : un accord historique

Devant les drapeaux des deux pays, les deux hommes s'avancent l'un vers l'autre pour la toute première poignée de main entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. Dix secondes pour marquer l'Histoire, côte à côte, devant les photographes du monde entier. Les visages sont tendus, mais très vite, en coulisse, Donald Trump et Kim Jong-un se sourient et s'échangent quelques amabilités. La glace semble rompue. Les deux hommes se retirent alors pour un tête-à-tête à huis clos. La discussion dure 40 minutes, puis à l'issue, aboutit sur les premiers mots de satisfaction.

Une rencontre très applaudie en Corée du Sud

Moment crucial de la rencontre : la signature d'un document conjoint dans lequel les deux dirigeants se disent prêts à s'unir pour bâtir une paix durable. Retransmise dans le monde entier, la rencontre a été particulièrement applaudie en Corée du Sud. Donald Trump s'est lui engagé à stopper toutes les manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, concession accordée à Kim Jong-un. À l'issue du sommet, le président américain n'a pas exclu de le recevoir un jour à la Maison-Blanche.

