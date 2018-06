DIRECT. Une rencontre historique ! Regardez le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour

Ce qu'il faut savoir

Une poignée de main et des sourires. Pour la première fois, un président américain en exercice rencontre son homologue nord-coréen pour évoquer, notamment, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Après une poignée de main historique, Donald Trump et Kim Jong-un ont entamé ce sommet de Singapour avec le sourire. Suivez cette rencontre en direct et en images, sur notre site franceinfo.fr.

Un tête-à-tête. La rencontre entre les deux dirigeants est prévue mardi matin dans un hôtel de luxe de la cité-État asiatique. Suivront une réunion avec leurs équipes respectives, puis un déjeuner de travail. À la veille de ce sommet, Donald Trump s'est montré particulièrement confiant : "Je pense que cela va très bien se passer", a-t-il déclaré. Ce tête-à-tête en a pourtant surpris plus d'un, tant Donald Trump et Kim Jong-un étaient engagés dans une surenchère verbale ces derniers mois.

Pacification et dénucléarisation au menu. Les ambitions atomiques de Pyongyang, sous le coup de sanctions internationales draconiennes imposées au fil des années, seront au cœur des discussions entre les deux dirigeants. Washington demande à Pyongyang sa dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible". La Corée de Nord réclame, elle, la levée des sanctions économiques, et une normalisation du pays au sein de la communauté internationale.

La prudence de mise. Le sommet Trump-Kim constitue un événement : les déplacements à l'étranger de Kim Jong-un se comptent sur les doigts d'une main et ce sommet est vu comme une concession de taille de la part des Etats-Unis. "Cela fait 25 ans que la Corée du Nord essaie d'obtenir une rencontre avec un président américain en exercice", explique le chercheur Boris Toucas. Néanmoins, la prudence reste de mise quant à ses conclusions. Lundi, Paris a ainsi indiqué "attendre de façon très pragmatique les résultats", "sans penser que les choses peuvent du jour au lendemain se résoudre de façon magique".