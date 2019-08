Sommet du G7 : Macron fait le bilan après deux jours de négociations

Le sommet du G7 se termine lundi 26 août à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), après deux jours d'intenses négociations. Les chefs d'État sont arrivés à des accords concernant deux sujets majeurs, et la conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Donald Trump a été chaleureuse avec des démonstrations de respect entre les deux présidents. Et ce après plusieurs semaines de tensions.

Une avancée dans la crise iranienne

"C'était un très beau G7, vous avez été un leader spectaculaire. Merci à vous, et je remercie aussi ce grand pays qu'est la France", a ainsi déclaré Donald Trump. L'une des avancées majeures annoncées par Emmanuel Macron concerne la crise avec l'Iran. Quelques heures après la visite surprise du ministre des Affaires étrangères iranien, la situation semble avoir trouvé une voie de sortie diplomatique. Les deux présidents ont aussi expliqué avoir trouvé un accord concernant la taxe GAFA sur les géants du numérique.

