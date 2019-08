Taxe GAFA : "Les Etats-Unis ont la main", selon Jean-David Chamboredon, coprésident de France Digitale

Jean-David Chamboredon, le coprésident de France Digitale, était l'invité de franceinfo lundi 26 août. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Est-ce le début d’une solution ? En clôture du G7, Emmanuel Macron a annoncé "un très bon accord", avec les États-Unis sur la taxe GAFA, la taxe française sur les géants du numérique, adoptée cet été, et très décriée par les États-Unis. Donald Trump menaçait, en mesure de rétorsion, de taxer le vin français.

Un accord… pour chercher un accord

Concrètement, les dirigeants du G7 s’engagent… à essayer de trouver un accord, l’an prochain, sur une taxe non plus française, mais internationale, qui s’appliquerait à tous.

Jean-David Chamboredon est le coprésident de France Digitale. Il représente les entreprises et les investisseurs numériques français. Est-il satisfait ? "Ils sont d’accord pour trouver un accord, dit-il mais je ne sais pas s’ils seront d’accord en 2020, notamment au niveau de l’OCDE, pour une solution qui convienne à tout le monde".

La France prête à rembourser les GAFA

Les États-Unis ont obtenu deux engagements importants. D’abord, la France supprimera sa taxe dès qu’une taxe internationale sera mise en place. Ensuite, elle remboursera les géants du numérique qui auront payé la taxe française : "Tout ce qui aura été payé sera déduit de cette taxe internationale", selon Emmanuel Macron.

Les États-Unis, qui menaçaient de taxer le vin français, ont-ils gagné leur bras de fer avec la France ? "De toute façon, les États-Unis ont la main sur un certain nombre de solutions", constate Jean-David Chamboredon. "Si on prend les grandes entreprises du digital, dans le monde occidental, les plus grandes sont américaines. Sans une volonté politique des Etats-Unis, il ne se passera rien".