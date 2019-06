Royaume-Uni : Donald Trump va rencontrer Theresa May

"Cette deuxième journée de la visite d'État du président américain Donald Trump à Londres va débuter par une rencontre avec la Première ministre britannique Theresa May. Ce sera sans doute l'occasion pour eux d'échanger sur le Brexit. Le dirigeant américain a notamment attaquéla façon de faire de Theresa May et lui est plutôt adepte d'une rupture nette avec l'Europe, d'une sortie sans accord, c'est en tout cas ce qu'il défend. Il soutient d'ailleurs les candidats conservateurs pour succéder à Theresa May qui sont favorables à cette issue", détaille le correspondant de France 2 à Londres Arnaud Comte mardi matin.

M anifestations dans le centre de Londres

"Il y aura aussi un deuxième temps fort avec des manifestations prévues dans le centre de Londres à Trafalgar Square. Des milliers de personnes sont attendues. La dernière fois que le président américain a mis le pied sur le sol britannique, c'était en juillet 2018 et ces manifestations avaient rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Cela sera donc à surveiller", conclut Arnaud Comte.

