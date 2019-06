Donald Trump traite le maire de Londres de "loser total" en arrivant au Royaume Uni

Le président américain n'a pas attendu d'avoir posé le pied sur le sol britannique pour répliquer. Donald Trump a traité, lundi 3 juin, le maire de Londres Sadiq Khan de "loser total", dans un tweet envoyé quelques minutes seulement avant d'atterrir dans un aéroport de la capitale britannique pour une visite d'Etat de trois jours. La veille, Sadiq Khan avait comparé le langage utilisé par Donald Trump à celui des "fascistes du 20e siècle"

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!