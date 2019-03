REPLAY. :SCAN. Le monde selon Trump

Pour ce nouveau numéro inédit du magazine :SCAN, diffusé vendredi 22 mars 2019 à 22 heures sur Franceinfo (canal 27), immersion dans cette Amérique "silencieuse" qui a ouvert les portes de la Maison-Blanche à Donald Trump. Retraités, avocats, ouvriers, pasteurs..., ils et elles ont voté pour lui, pensent comme lui et le soutiennent encore aujourd’hui.

Que se passe-t-il dans la tête des électeurs de Donald Trump ? En s'adressant à cette Amérique plutôt blanche, rurale et populaire, le magnat de l’immobilier est devenu, le 8 novembre 2016, le 45e président des Etats-Unis d’Amérique. A moins de deux ans de la présidentielle, quelles sont ses chances de réélection ?

La machine destinée à le faire réélire est déjà lancée

Donald Trump rassure en permanence ses électeurs, mais déroute et effraie parfois le reste du monde. Pourrait-il se succéder à lui-même en 2020 ? Selon certains, la machine destinée à le faire réélire est déjà lancée à pleine vitesse. Les premiers sondages ne sont cependant pas très encourageants pour le républicain.

Agnès Vahramian et Loïc de La Mornais, correspondants de France Télévisions à Washington, sillonnent les Etats-Unis depuis l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils ont rencontré ses partisans de "L’Amérique d’abord" ("America First"). Celles et ceux qui croient aux fake news, veulent un mur les séparant du Mexique et prônent le repli contre l’Europe ou la Chine.

Les invités du nouveau numéro de :SCAN présenté par Julien Benedetto

Hélène Conway-Mouret : sénatrice PS pour les Français de l’étranger, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre déléguée chargée des Français de l’étranger (2012-2014).

Pierre Vimont, diplomate, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis (2007-2010), directeur de cabinet des ministres des Affaires étrangères de 2002 à 2007 et aujourd’hui chercheur associé au think tank Carnegie Europe.

Kate McKenna, membre des Republicans Overseas France.

Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, chercheur à l’IRIS, auteur de Et s’il gagnait encore ? (VA Press Editions).

Agnès Varhamian, journaliste, est en direct de Washington pendant toute la durée de ce numéro du magazine :SCAN.