Rencontre avec Kim Jong-un : un pari risqué pour Donald Trump ?

Quand et où aura lieu cette rencontre historique entre les leaders des États-Unis et de la Corée du Nord ? "Nous avons une annonce, ce sera fait d'ici fin mai. Où ? Cela c'est plus compliqué et plus sensible. Vous savez, en diplomatie on dit que le terrain détermine le rapport de force", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, en direct des États-Unis pour le 20 Heures. "On voit mal comment Donald Trump pourrait se rendre en Corée du Nord, ce serait une concession invraisemblable, mais on ne voit pas mieux comment Kim Jong-un viendrait ici, aux États-Unis. Le dictateur paranoïaque craint pour sa sécurité", précise-t-elle.

"On pense alors au 'no man's land' entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou bien la Corée du Sud, parce que ce pays est l'architecte de cette rencontre. Ce sommet est dans tous les cas un pari extrêmement risqué pour Donald Trump ; l'administration américaine aurait préféré qu'il y ait de rencontres entre diplomates pour préparer le terrain. Là Donald Trump joue sa crédibilité personnelle et s'il n'obtient pas ce que les États-Unis veulent, c'est-à-dire l'abandon du programme nucléaire militaire par les Coréens, il sera taxé, ici, d'amateur et aussi d'avoir fait preuve d'impréparation", conclut la journaliste.

