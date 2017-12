Réforme fiscale adoptée par le Congrès américain : pourquoi Donald Trump peut savourer

Donald Trump aura du attendre un an pour faire adopter sa première grande réforme. Le président des Etats-Unis a salué "une victoire historique" alors que le Congrès américain a adopté, mercredi 20 décembre, une réforme fiscale qui prévoit des baisses d'impôts historiques. Ce "gros cadeau de Noël" promis par l'administration Trump ne fait pourtant pas l'unanimité parmi les Américains.

La réforme fiscale votée par le Sénat et la Chambre des représentants contient 1 500 milliards de dollars de baisses d'impôts pour les dix prochaines années. C'est tout simplement la plus grande réforme fiscale depuis les années 80 et l'époque Reagan. Ces baisses d'impôts concerneront tout d'abord les entreprises, dont le taux d'imposition passera de 35 à 21%. L'administration Trump fait le pari que les sociétés vont en profiter pour augmenter les salaires.

La réforme concerne également le taux maximal de l'impôt sur le revenu : il sera revu à la baisse, de 40 à 37%. L'exécutif se base sur la théorie du ruissellement : en allégeant la pression fiscale sur les plus riches, on relance la croissance et l'emploi.

Enfin, Donald Trump martèle que cette réforme fiscale va surtout bénéficier à la classe moyenne. Le chef des Républicains à la Chambre, Paul Ryan, a dit mardi que, pour une famille moyenne, l'économie serait de 2 000 dollars en moyenne dès le mois de février, l'impôt étant prélevé à la source.

L'issue du vote ne faisait aucun doute. La réforme a été adoptée par le Sénat dans la nuit de mardi à mercredi, avec 51 voix pour et 48 contre. La Chambre des représentants avait déjà voté mardi mais il y avait eu un vice de procédure. Ils ont donc du procéder à un nouveau vote. En réalité, il n'y a pas eu de suspens.

Le "beau et gros cadeau de Noël" que le président Trump avait promis aux Américains avant le 25 décembre sera donc au pied du sapin dans les délais souhaités par la Maison blanche. Cependant, les Américains sont assez dubitatifs concernant cette réforme, selon les derniers sondages. Ainsi, CNN estime que 55% des interrogés sont opposés à la réforme, contre 33% pour. De leur côté, le Wall Street Journal et CBS dévoilent un sondage dans lequel 76% des Américains disent penser que la réforme va surtout bénéficier aux entreprises. Ils sont 69% à estimer qu'elle va favoriser les plus riches.

En 11 mois de mandat, c'est la première grande réforme que Donald Trump parvient à faire adopter. On se souvient notamment de ses difficultés sur l'abrogation de l'Obamacare ou sur l'adoption des décrets migratoires. Au terme de plusieurs semaines de négociation avec les Républicains, Donald Trump obtient donc une victoire de taille. Sur son compte Twitter, le président s'est réjouit : "Les résultats vont parler d'eux même : des emplois, des emplois, des emplois !!!"

