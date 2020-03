Primaires démocrates : Biden le conservateur contre Sanders le révolutionnaire

Pour battre Donald Trump, faut-il un ancien vice-président ou un révolutionnaire ? Joe Biden est le favori. Pendant huit ans, il a secondé Barack Obama et séduit aujourd'hui la communauté noire. C'est un centriste anti-Trump, qui veut que les États-Unis redeviennent le phare de la démocratie dans le monde, tout en demeurant la première puissance militaire.

Bernie le socialiste

Bernie Sanders a des idées très à gauche. Il entend rompre avec le capitalisme en cours. Santé et universités gratuites, impôt sur les grandes fortunes séduisent les jeunes, mais peut effrayer certains électeurs. "On a besoin d'une nouvelle politique qui amène les gens de la classe ouvrière dans notre mouvement et qui, en novembre, entraînera le plus fort taux de participation de l'histoire américaine", assure le sénateur du Vermont.

Le JT

Les autres sujets du JT