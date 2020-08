Présidentielles américaines : qui sont les électeurs démocrates ?

Seuls 36% des démocrates se disent enthousiasmés par Joe Biden, c'est peu. Mais pour ces militants qui préparent la campagne, c'est le choix le plus raisonnable. "Il n'est peut-être pas le candidat le plus excitant, ce n'est pas Barack Obama, mais c'est l'homme dont nous avons besoin maintenant", explique une volontaire au Parti démocrate du Wisconsin.



La notoriété et l'expérience de Biden , ses deux atouts.

Les militants ne cessent d'appeler les électeurs pour les mobiliser. Le parti compte sur la notoriété de Biden et son profil centriste pour battre Donald Trump. Autre élément qui motive les électeurs démocrates : le sentiment anti-Trump. Le président du Parti démocrate du comté de Milwaukee, en est un bon exemple : "Moi, je veux aller me coucher sans me dire que le pays va exploser en pleine nuit à cause d'un tweet qui secoue les marché ou à cause de propos racistes. Je ne peux pas continuer quatre de plus comme ça".

