Présidentielle américaine : une population divisée et inquiète en Pennsylvanie

Depuis mardi 3 novembre, en Pennsylvanie, Gloria Garvin et Paul Diggins guettent les résultats de l'élection présidentielle américaine. Gloria Garvin a voté pour Joe Biden, et croise les doigts pour la victoire des démocrates. Paul Diggins a, lui, choisi Donald Trump, et il est inquiet. Dans sa maison de Philadelphie, Gloria suit l'évolution des résultats devant sa télévision. Pour cette retraitée de 62 ans, le pays vit peut-être un tournant. "Donald Trump a monté les gens les uns contre les autres, il nous divise. Ce pays est clivé, et je pense que Joe Biden peut rassembler tout le monde. Les Noirs, les Blancs, les Latinos", confie-t-elle.

"Il y a eu de la triche"

Paul Diggins a voté républicain. Lui se dit déçu de la manière dont le scrutin se déroule. En écho à Donald Trump, il accuse les démocrates de voler l'élection. "Il y a des endroits, ils ont enregistré un nombre de voix deux fois supérieur au nombre d'électeurs inscrits sur les listes. C'est quoi l'idée, c'est qu'ils font voter les morts ? Il y a eu de la triche", glisse-t-il.