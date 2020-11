Présidentielle américaine : une attente interminable pour les partisans

À Philadelphie (Pennsylvanie), dans l'un des États-clés, certains partisans de Biden osent montrer leur joie. D'autres préfèrent la prudence en attendant les résultats de l'élection présidentielle. "Je préfère attendre. C'est plus sage plutôt que de me précipiter vers quelque chose qui n'est pas sûr", explique une pro-Biden. À quelques mètres de là, les partisans de Donald Trump veulent encore y croire. "On essaye de nous voler l'élection, de nous amener vers la tyrannie", pestent certains d'entre eux.

Les pro-Trump manifestent

Dans le Nevada, où l'on compte encore les bulletins et où Joe Biden demeure en tête, les pro-Trump manifestent. En Arizona, où la victoire de Biden a été annoncée, les supporters du président contestent illégalement le résultat. Ils sont convaincus que leur champion a été victime de triche et ils demandent l'arrêt du dépouillement. Pour l'heure, il n'y a pas eu de débordement majeur. Pourtant, certains militants s'affichent très lourdement armés dans la foule.

