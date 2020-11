Présidentielle américaine : les élections "les moins frauduleuses" de l’histoire du pays, selon les autorités électorales

Un million de dollars a été promis à celui ou celle qui rapportera toute preuve de fraude des démocrates. Jeudi 12 novembre, le républicain texan, Dan Patrick, frappe fort sur les réseaux sociaux. Pour ce proche de Donald Trump, sauver le président sortant n’a pas de prix. "Lorsque tous les votes légaux seront comptés et que tous les votes illégaux seront rejetés, alors l’Amérique pourra retrouver la confiance dans son processus électoral", a-t-il indiqué.

Soupçons contestés

Mais les soupçons de fraude dénoncés par Donald Trump apparaissent de plus en plus contestés. Jeudi 12 novembre, dans un communiqué, les agences américaines chargées de la sécurité du scrutin ont tiré leurs premières conclusions : les élections de 2020 sont les plus sûres de l’histoire américaine selon elles. "Il n’existe aucune preuve d’un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit", indiquent-elles. Joe Biden doit être investi président des États-Unis le 20 janvier 2021.

Le JT

Les autres sujets du JT