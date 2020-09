Présidentielle américaine : Joe Biden fait campagne dans le jeu vidéo "Animal Crossing"

L'équipe de campagne de Joe Biden propose depuis mardi aux joueurs de ce monde virtuel de télécharger des pancartes en soutien au candidat démocrate.

Jeudi 3 septembre, on sera à deux mois pile de l’élection présidentielle aux États-Unis. Une campagne évidemment chamboulée par l’épidémie de coronavirus, avec depuis la mi-mars une campagne quasi virtuelle pour les deux candidats que sont Joe Biden et Donald Trump. Faute de grands meetings de campagne, ou presque, l’équipe du candidat démocrate a eu l’idée de faire campagne sur le jeu vidéo Animal Crossing.

Dans ce jeu vidéo édité par Nintendo, votre avatar circule dans un monde virtuel et va d’île en île à la rencontre d’autres personnages. Le jeu est extrêmement populaire, en particulier pendant le confinement. La nouvelle version compte déjà plus de 13 millions de joueurs. Des joueurs qui, depuis mardi 1er septembre, peuvent donc tomber dans ce jeu sur des panneaux où il est marqué "Biden-Harris" ou "Team Joe" en soutien au candidat démocrate. Pour les rajouter dans son jardin virtuel, les quatre pancartes sont disponibles via un téléchargement par QR Code

De la politique dans les jeux vidéos : rien d'inédit

Évidemment, ça ne compense pas l’absence de meeting ou de rencontre avec les électeurs. Mais le directeur numérique du candidat démocrate parle d’une opportunité "nouvelle et excitante". En vérité, cette arrivée de la politique dans un jeu vidéo n’est pas tout à fait inédite. L’élue démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez a déjà organisé un meeting sur Animal Crossing. Et en 2016, on se souvient qu’Hillary Clinton avait organisé un événement sur Pokemon Go – mais avec un succès très relatif.

L’équipe de campagne de Donald Trump ironise sur l’initiave du camp démocrate. Pour eux, Joe Biden a maintenant passé plus de temps sur des évènements virtuels qu’à faire campagne dans le Wisconsin.