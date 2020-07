Présidentielle américaine : en mauvaise posture, Donald Trump remplace son directeur de campagne

Le président américain opère un changement stratégique à moins de quatre mois de l'élection, alors qu'il est à la peine dans les sondages.

A la peine dans les sondages et fragilisé par sa gestion de l'épidémie de Covid-19, Donald Trump a annoncé jeudi 16 juillet un remaniement de son équipe en charge de la bataille pour sa réélection. Il a notamment nommé un nouveau directeur de campagne, à moins de quatre mois de l'élection présidentielle du 3 novembre. "Je suis ravi d'annoncer que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de campagne", écrit ainsi le président des Etats-Unis dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Bill Stepien était jusqu'à présent chef de campagne adjoint. L'ancien titulaire du poste, "Brad Parscale, qui a dirigé nos stratégies numérique et statistiques, conservera ce rôle", poursuit le président des Etats-Unis.

Brad Parscale, alors directeur de campagne de Donald Trump, lors d'un meeting à Lexington, dans le Kentucky (Etats-Unis), le 4 novembre 2019. (BRYAN WOOLSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Depuis plusieurs semaines, Washington bruissait d'éventuels changements au sein de son équipe et spéculait sur le devenir de Brad Parscale, qui avait été nommé directeur de campagne dès février 2018. Bill Stepien et Brad Parscale "étaient tous deux très impliqués dans notre victoire historique en 2016 et j'ai hâte de remporter une deuxième très importante victoire avec eux", a souligné Donald Trump.

Distancié dans les sondages

Cette réorganisation intervient alors que le 45e président américain est critiqué de toutes parts pour ses atermoiements face à la crise sanitaire, au moment où les nouvelles contaminations au Covid-19 explosent dans le pays. Cherchant à rebondir, Donald Trump avait organisé un grand meeting de campagne à Tulsa, dans l'Oklahoma, fin juin, mais celui-ci s'était révélé un fiasco, avec de nombreuses rangées de sièges vides, et des contaminations en hausse dans la ville deux semaines plus tard.

Depuis, celui qui a depuis toujours beaucoup misé sur ses performances sur les estrades de campagnes devant des partisans chauffés à blanc, a dû repousser l'organisation d'un nouveau meeting début juillet, officiellement en raison d'une "grosse tempête". Le candidat démocrate et ancien vice-président Joe Biden profite lui de la situation : il devance le président républicain de neuf points de pourcentage dans la moyenne des sondages nationaux effectuée par le site RealClearPolitics.