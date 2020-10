Présidentielle américaine : Donald Trump va-t-il perdre le vote des seniors ?

L'élection présidentielle américaine approche. La Floride, où les plus de 65 ans représentent un quart des votants, pourrait bien faire basculer le scrutin. Dans cet Etat, ils ont pour habitude d'être majoritairement acquis à la cause des républicains et de Donald Trump. Mais, en 2020, la Floride n'est pas seulement le théâtre d'un combat entre les jeunes et les seniors. Certaines personnes âgées, pourtant pro-républicaines toute leur vie, n'ont pas apprécié la gestion de la crise sanitaire de Donald Trump.

Donald Trump s'est mis les vétérans à dos

"Le jour où il m'a vraiment perdu, c'est quand un journaliste lui a demandé le message qu'il avait pour le peuple américain sur la question du coronavirus et qu'il a sauté à la gorge du reporter en l'insultant avec son discours de brute", se désole Harry Nesteruk, ancien ingénieur et officier de la marine. Il votera donc pour le démocrate Joe Biden, tout comme d'autres vétérans, dénigrés à plusieurs reprises par Donald Trump pendant son mandat.