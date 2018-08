Pas de "progrès en matière de dénucléarisation" : Trump annule le voyage de son secrétaire d'Etat en Corée du Nord

Donald Trump a annulé vendredi 24 août le nouveau voyage de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo en Corée du Nord, manifestant pour la première fois depuis son sommet historique avec Kim Jong-un sa frustration face à l'absence de progrès sur la dénucléarisation. Le président américain a en effet demandé à Mike Pompeo, qui avait annoncé jeudi qu'il se rendrait pour la quatrième fois à Pyongyang la semaine prochaine, "de ne pas aller en Corée du Nord à ce stade".

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...