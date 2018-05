Nucléaire iranien : Emmanuel Macron à pied d'oeuvre

Donald Trump fait à nouveau trembler les diplomaties. Selon plusieurs sources américaines, le président américain compte se retirer de l'accord concernant le nucléaire iranien signé en 2015. En direct de l'Élysée, la journaliste Catherine Demangeat fait le point sur la situation. Elle explique : "Ce que l'on sait, c'est que les deux présidents Donald Trump et Emmanuel Macron se sont entretenus dans l'après-midi par téléphone. Officiellement, ils ont parlé de la paix au Moyen-Orient, donc de l'Iran."

Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Angela Merkel et Theresa May

La situation s'annonce délicate pour les pays européens signataires. La journaliste poursuit : "Emmanuel Macron tente depuis des mois de convaincre le président américain de ne pas déchirer cet accord sur le nucléaire signé en 2015 avec Téhéran. Ce soir, l'Élysée rappelle que, pendant sa campagne, Donald Trump s'était engagé à retirer les États-Unis de l'accord. Le retrait total ou partiel serait un coup dur pour la diplomatie européenne, pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le chef de l'État devrait s'entretenir avec Angela Merkel et Theresa May dans les minutes qui viennent."

