DIRECT. Regardez le discours de Donald Trump sur le nucléaire iranien

Ce qu'il faut savoir

Quelle sera sa décision ? Donald Trump doit annoncer, mardi 8 mai dans la soirée, sa décision sur une éventuelle sortie de l’accord international sur le nucléaire iranien. Une prise de parole attendue avec fébrilité par la communauté internationale.

"Réparer les affreuses erreurs" d'Obama. Le président américain avait demandé aux signataires de l'accord de "réparer les affreuses erreurs" du texte ratifié par l'administration de Barack Obama, faute de quoi il refuserait de prolonger l'assouplissement des sanctions américaines contre la République islamique d'Iran.

Un accord de 2015. Cet accord, signé par Téhéran, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne, vise à interdire à l'Iran de chercher à obtenir la bombe atomique, en échange de la levée des sanctions économiques internationales et à condition de laisser inspecter ses sites nucléaires.

L'Union européenne a réitéré mardi son soutien à l'accord sur le nucléaire lors d'une réunion à Bruxelles avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les représentants des trois pays européens signataires de l'accord (France, Allemagne et Royaume-Uni) et l'adjointe de la cheffe de la diplomatie européenne, Helga Schmid, "ont saisi cette occasion pour réitérer leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre pleine et effective du plan d'action conjoint (JCPOA) par toutes les parties".