Nicole Bacharan : "le résultat des Midterms est très incertain"

Donald Trump s’apprête à passer un test d’importance. Les élections législatives américaines (Midterms) auront lieu le mardi 6 novembre. Comme l’explique la politologue Nicole Bacharan, l’issue paraît très incertaine. "Ce sont des législatives, donc on renouvelle la totalité des représentants : 435 sièges. On renouvelle un tiers des sénateurs : 35 sièges. Et beaucoup de maires, de gouverneurs, d'élections locales. Les anticipations aujourd’hui c’est que le Sénat garderait une courte majorité républicaine et il y a la possibilité d’un changement de majorité, donc d’une victoire des démocrates à la chambre des Représentants. Mais rien n’est fait."

"Sur le plan judiciaire, la vie du président serait très difficile"

Donald Trump peut redouter une victoire du principal parti d’opposition. "Les premières conséquences seraient judiciaires, analyse Nicole Bacharan. La chambre des représentants, qui peut passer démocrate, dispose d’un pouvoir d’enquête très, très large. On sait que les démocrates ont tiré les couteaux. Les enquêtes sont prêtes : sur l’affaire de collusion avec la Russie, sur l’obstruction à la justice qui, à mon sens est peut-être la menace la plus grave sur Donald Trump, sur des possibilités de corruption, de violations de règles électorales… Sur le plan judiciaire, en tout cas, la vie du président serait très difficile."