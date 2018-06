Les Etats-Unis se retirent du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

L'ambassadrice américaine auprès des Nations unies a annoncé, mardi soir, le départ des Etats-Unis de cette institution qu'elle qualifie de "cloaque de partis pris politiques".

Les Etats-Unis ont mis leur menace à exécution : les voilà qui se retirent du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'annonce a été faite, mardi 19 juin, par l'ambassadrice américaine auprès des Nations unies. Nikki Haley qualifie cette institution de "cloaque de partis pris politiques".

Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts, qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie.l'ambassadrice américaine auprès des Nations unies Nikki Haleyface à la presse

"Une hostilité sans fin à l'égard d'Israël"

La diplomate explique cette décision par le fait qu'aucun autre pays "n'avait eu le courage de soutenir les combats" menés par les Etats-Unis pour réformer une institution qu'elle a qualifiée "d'hypocrite et d'égoïste".

"Ce faisant, je tiens à préciser très clairement que cette décision n'est pas un retrait de nos engagements pour les droits de l'homme", a-t-elle dit aux côtés du secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Elle a également critiqué les pays partageant les mêmes valeurs que les Etats-Unis mais qui "n'ont pas voulu remettre sérieusement en cause le statu quo".

Cette arène "se focalise de manière excessive et entretient une hostilité sans fin à l'égard d'Israël" ce qui est, selon elle, "la preuve évidente que le conseil est animé par des intentions politiques et non par les droits de l'homme".

L'ONU regrette

De son côté, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres "aurait préféré que les Etats-Unis restent au Conseil des droits de l'homme", a déclaré son porte-parole après l'annonce du retrait de Washington. Ce dernier "joue un rôle très important dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde".

Cette décision "va mettre le pays en marge des initiatives mondiales cruciales pour défendre les droits de l'homme", a pour sa part déploré l'ONG Human Rights Watch.

Depuis l'arrivée début 2017 de Donald Trump à la Maison Blanche, les Etats-Unis se sont déjà retirés de l'Unesco, de l'Accord de Paris sur le climat, de l'accord nucléaire avec l'Iran. Ils ont aussi coupé plusieurs financements à des organes de l'ONU.