Les États-Unis ou la planète en premier ? Ces républicains américains semblent avoir fait leur choix

Donald Trump a dit : "Make America great again". De son côté, Emmanuel Macron a répondu : "Make our planet great again". Alors, qu'est-ce qui compte le plus : l'Amérique ou la planète ? Le journaliste Ben Barnier, qui s'est rendu dans un meeting républicain au Texas (États-Unis), est directement allé poser la question aux militants. "Je pense : l'Amérique en premier, la planète ensuite", répond une première femme.

"Ce n'est pas de l'égoïsme, mais..."

Et cette dernière de justifier : "C'est comme dans un avion, s'il y a un problème, ce sont d'abord les parents qui mettent le masque à oxygène et les enfants viennent ensuite." Et une autre de renchérir : "Ce n'est pas de l'égoïsme, mais nous devons reconstruire l'Amérique. Nous devons commencer chez nous avant d'aider les autres." De son côté, un jeune républicain estime que "Macron veut avoir l'air d'un dur, mais sa politique est faible". Et un second d'ajouter : "Pour être honnête, je pense que tout le monde s'en fiche de Macron".

