"Le feu et la fureur" : le livre qui fait vaciller le président Trump

"Le feu et la fureur" à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump. Le titre du livre polémique n'est pas usurpé. C’est un portrait au vitriol où l'auteur décrit un Donald Trump totalement incompétent qui passe ses fins de journée reclus dans sa chambre à regarder la télévision en mangeant des hamburgers. Un président incapable de gouverner comme le lui ont raconté des dizaines de personnes qu'il a rencontrées dans son entourage.

Donald Trump Junior accusé de trahison

"Tout le monde dit que c'est un crétin, un idiot", assure Michael Wolff, journaliste auteur du livre "Le feu et la fureur : dans la Maison Blanche de Trump". Mais ce qui a surtout provoqué la colère de la Maison Blanche, c'est la mise en cause du fils du président, Donald Trump Junior, accusé de trahison pour avoir rencontré une avocate russe durant la campagne électorale. De quoi alimenter l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les liens supposés entre Moscou et l'équipe de Trump. Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche s'évertue à nier les allégations du livre.

Le JT

Les autres sujets du JT