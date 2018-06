La relation Trump-Macron compromise ?

En un tweet, écrit depuis son avion, Donald Trump s'est désengagé du communiqué final validé quelques heures plus tôt lors du sommet du G7 au Canada. À l'Élysée, "c'est un peu la douche froide", rapporte la journaliste de France 2 Valérie Astruc. "Emmanuel Macron, qui s'était fortement impliqué dans ce G7, pensait hier encore avoir stoppé l'escalade. Aujourd'hui, il dénonce l'incohérence de Donald Trump. Son entourage ajoute qu'il n'est plus crédible à force de souffler le chaud et le froid", poursuit la journaliste.

Prochain rendez-vous à l'OTAN

La relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump faite d'embrassades et de poignées de main appuyées pourrait en prendre un coup. "Emmanuel Macron vient là de tester les limites du pouvoir de conviction sur cet homme si imprévisible", ajoute Valérie Astruc, rappelant que le prochain rendez-vous entre les deux hommes aura lieu au sommet de l'OTAN.

