La maison mère de la plateforme de Donald Trump, Truth Social, engage des poursuites contre vingt médias

Une "attaque délibérée, malveillante et coordonnée" contre Truth Social. C'est l'accusation portée par les avocats de Donald Trump, mardi 21 novembre, contre vingt médias. Selon le groupe américain Bloomberg, il leur est reproché d'avoir rapporté que la plateforme Truth Social, lancée par l'ancien président des Etats-Unis en 2022 à la suite de son bannissement de Facebook et de Twitter, avait perdu 73 millions de dollars. Devant le tribunal de l'Etat du comté de Sarasota, en Floride, les avocats de la société Trump Media & Technology Group ont déclaré que ce chiffre était "une pure fabrication".

Donald Trump réclame 1,5 milliard de dollars (soit près de 1,38 milliard d'euros) de dommages et intérêts à ces organes de presse. Parmi eux se trouvent notamment le quotidien britannique The Guardian et l'agence Reuters, qui avaient cité dans un article un dossier réglementaire déposé par le partenaire de fusion du groupe de Trump, Digital World Acquisition Corporation, une société d'acquisition spécialisée. Quelques jours plus tard, Reuters avait effectué des corrections sur son article. Pour l'heure, les représentants du Guardian et de Reuters ont refusé de s'exprimer publiquement sur le sujet.