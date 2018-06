La guerre commerciale est déclarée

Lorsqu’il taxe les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis, Donald Trump se montre entouré d’ouvriers américains. Une signature qui symbolise sa politique protectionniste régulièrement réaffirmée. La taxe du président américain va sanctionner ses partenaires commerciaux. Cette politique agressive peut-elle donner des résultats ? Le premier enjeu est le bras de fer entre les États-Unis et la Chine. La Chine vend beaucoup plus aux Américains que les Américains aux Chinois. Le déficit est de 320 milliards d’euros pour les États-Unis, mais la Chine vient de faire des concessions : elle va importer du bœuf et du gaz naturel américain.

Le Canada en colère

L’autre dossier qui fâche est celui de l’Accord libre échange nord-américain (ALENA), un accord qui lie les États-Unis avec le Mexique et le Canada depuis 25 ans. Donald Trump dénonce les délocalisations d’entreprises américaines au Mexique, à l’origine de licenciements. Le président américain a obtenu la renégociation du traité dans un climat tendu. Les Canadiens sont en effet en colère contre les taxes sur l’acier.

