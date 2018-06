Aléna : Donald Trump suggère des accords commerciaux séparés avec le Canada et le Mexique

Le président américain a déclaré qu'il n'aurait "pas d'objection à voir un accod séparé avec le Canada et un autre avec le Mexique".

Donald Trump a déclaré, vendredi 1er juin, qu'il envisageait deux accords commerciaux séparés avec le Canada et le Mexique, alors que la renégociation de l'accord de libre-échange Aléna entre les trois pays s'enlise. "Je n'aurais pas d'objection à voir un accord séparé avec le Canada (...) et un autre avec le Mexique, a indiqué le président américain, lors d'une conférence de presse à Washington. Ce sont deux pays très différents."

Donald Trump a estimé le traité de l'Aléna était "un accord lamentable pour les Etats-Unis". "Nous perdons beaucoup d'argent avec le Canada et nous perdons une fortune avec le Mexique", a-t-il ajouté. Négociateurs américains, canadiens et mexicains travaillent depuis août dernier à la modernisation de cet accord, en vigueur depuis 1994.

Cette déclaration de Donald Trump risque d'envenimer plus encore la relation des Etats-Unis avec ses voisins. Au nom de "la sécurité nationale", l'administration américaine a imposé d'importants droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du Canada et du Mexique, pourtant des alliés historiques des Etats-Unis.