La France condamne les propos de Donald Trump sur le 13-Novembre : "C'est une forme de réponse satisfaisante"

Après la condamnation des propos de Donald Trump sur les attentats du 13 novembre 2015 par le ministère des Affaires étrangères français, le président de l'association de victimes "13Onze15-Fraternité-Vérité" s'estime satisfait.

"Je pense que c'est une forme de réponse satisfaisante. Ce qu'il fallait, c'est qu'une réponse fût faite", a déclaré Philippe Duperron, président de 13Onze15-Fraternité-Vérité, ce lundi sur franceinfo, après la condamnation des propos de Donald Trump sur les attentats du 13 novembre 2015 par le ministère des Affaires étrangères français.

"Une réaction de colère, de révolte"

Vendredi, le président américain a soutenu, devant la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, que "les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus" si "un employé ou juste un client" du Bataclan avait été armé. Le président américain a également mimé le massacre survenu dans la salle de spectacle.

"C'est une réaction de colère, de révolte, a confié Philippe Duperron. On est tous dégoutés que le président des Etats-Unis puisse invoquer et convoquer les victimes du 13-Novembre dans un discours face aux tenants des armes aux Etats-Unis et, qu'en plus, il se croit obligé de singer et de mimer ces tirs d'armes, c'est vraiment tout à fait inacceptable."

"Ce qu'il fallait, c'est qu'une réponse fût faite"

Philippe Duperron a dit avoir essayé de contacter Matignon et l'Elysée pendant toute la journée de samedi. La condamnation est finalement venue du ministère des Affaires étrangères. "Très franchement, oui bien sûr, la voix du président de la République serait encore plus forte et plus entendue, la voix du Premier ministre également, a-t-il commenté. Ceci dit, la diplomatie française, c'est la voix de la France à l'étranger. Je ne veux pas être dans le toujours plus, je pense que c'est une forme de réponse satisfaisante. Ce qu'il fallait, c'est qu'une réponse fût faite."

"Nous sommes choqués devant tant d'indécence et tant d'inculture de la part d'un président des Etats-Unis", avait-il déclaré sur franceinfo. "C'est tout à fait choquant pour les victimes que nous sommes, que de l'entendre mimer et faire des clowneries devant un public qui lui est acquis et à qui il est redevable d'une part importante du financement de sa campagne."