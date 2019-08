La Corée du Nord tire de nouveaux projectiles de courte portée

L'administration américaine n'a pas encore de précision sur le nombre de projectiles lancés mais Donald Trump a déclaré que ça ne lui posait "pas de problème".

La Corée du Nord semble avoir procédé à un nouveau tir de projectiles, a-t-on appris jeudi 1er août auprès de deux responsables américains avant que la nouvelle ne soit confirmée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Selon les premiers éléments recueillis par le renseignement américain, il s'agirait d'essais similaires aux tirs des 25 et 31 juillet, quand la République populaire démocratique de Corée a procédé à deux séries de tirs de missiles à courte portée.

L'administration américaine n'a pas encore de précision sur le nombre de projectiles lancés. Le président américain Donald Trump pour sa part que les récents tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord ne lui posaient "pas de problème". "Nous verrons ce qu'il se passera, mais les missiles à courte portée sont très communs", a-t-il déclaré à des journalistes à la Maison Blanche.

Plus tôt dans la soirée, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont exhorté la Corée du Nord à s'engager dans de véritables pourparlers avec les Etats-Unis et ont souligné que les sanctions internationales devaient pleinement s'appliquer tant que Pyongyang n'aurait pas démantelé ses programmes nucléaires et balistiques.