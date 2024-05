"Joe l'escroc", "dérangé"... En campagne, Donald Trump et Joe Biden s'invectivent entre le Texas et la Géorgie

Pas de changement dans la campagne pour la présidentielle américaine. Donald Trump a de nouveau qualifié Joe Biden d'"escroc", samedi 18 mai au Texas, au moment même où l'actuel président taxait son rival républicain de "dérangé", depuis la Géorgie.

Entre deux audiences à son procès pénal à New York, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump et candidat des républicains a fait campagne devant les plus fervents partisans du droit à posséder des armes à feu. En déplacement à Dallas, au Texas, Donald Trump a en effet reçu le soutien de la National Rifle Association (NRA) lors de sa réunion annuelle, puissant lobby avec qui le milliardaire républicain de 77 ans entretient des relations privilégiées. Et devant des milliers de membres de l'organisation, le républicain a déclaré que Joe Biden était "de loin le pire président dans l'histoire de notre pays" et "d'une connerie sans nom". "Tu es viré, barre-toi Joe !", a-t-il lancé sous les rires de l'assistance, leur affirmant que l'actuel président allait s'en prendre à leurs armes à feu.

"Notre démocratie est réellement en danger"

Joe Biden se trouvait, lui, en Géorgie, Etat qu'il a remporté de justesse en 2020, notamment pour faire campagne auprès des électeurs afro-américains en vue de la présidentielle du 5 novembre prochain. "Mon opposant n'est pas un bon perdant. Mais c'est un perdant", a-t-il dit, ajoutant que "notre démocratie est réellement en danger". Répondant à la théorie, régulièrement exprimée par Donald Trump mais jamais prouvée, d'une élection truquée en 2020, le démocrate a réagi, déclarant que son adversaire "n'est pas seulement obsédé par sa défaite de 2020. Il est clairement dérangé".