"Joe Biden, ce serait un désastre !" : à Waukesha, dans le Wisconsin, les électeurs soutiennent Donald Trump "pour toujours"

Quelles sont les attentes de l'Amérique qui va voter pour Donald Trump ? Dans le Wisconsin, l’un des Etats-clés de cette élection, les électeurs du comté de Waukesha sont en majorité pour le président sortant.

"I will vote for Trump ! Forever"... Donald Trump "pour toujours". Le président américain pourra compter le 3 novembre prochain sur les voix de ces électeurs du comté de Waukesha, situé dans le Wisconsin, un des Etats-clés de l’élection présidentielle américaine. Sur la carte électorale, ce comté de 400 000 habitants fait partie de la ceinture rouge républicaine, entourant la grande ville de Milwaukee qui est, elle, teintée du bleu des démocrates.

Quand on se ballade dans les rues de Waukesha, il y a ces quartiers pavillonnaires avec des pelouses impeccables et des pancartes pro-Trump, en majorité. La population de Waukesha est à 92% blanche et a voté à plus de 60% pour Donald Trump en 2016.

Une pancarte pro-Trump dans un jardin de Waukesha, situé dans le Wisconsin. Le comté a voté à plus de 60% pour Donald Trump en 2016. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

Devant la mairie a été installée une boite où les gens viennent voter par correspondance. Parmi ces électeurs, il y a Kyle, 33 ans, marié et deux enfants. Il travaille dans la distribution de produits pharmaceutiques. Il se définit comme faisant partie de la classe moyenne et de ces électeurs indépendants : "Vous voulez savoir pourquoi je vote Trump ? Pour garder un salaire identique. Est-ce que je suis enthousiaste ? Non, c'est juste pour que rien ne change pendant quatre ans, jusqu'à ce que je vois venir un changement de politique correct."

"Nous ne voulons pas que ce pays devienne socialiste"

À la First Presbyterian Church de Waukesha, l'office va commencer. Les fidèles se pressent. Parmi eux, il y a Andréa, 82 ans, et son mari Antony, 90 ans, des électeurs de Donald Trump. "Nous ne voulons pas que ce pays devienne socialiste. On a très peur de ce qui se passerait si Joe Biden dirigeait cette entreprise... euh ce pays", se reprend Andrea. "Ce serait un désastre", enchaîne son mari. Pour Andrea, les priorités pour les prochaines années concernent l’emploi : "En créer plus quand on aura traversé cette pandémie et relancer l’industrie." Pour Anthony, la priorité c’est "la liberté !", dit-il. "Par exemple, nous ne voulons pas que le gouvernement nous disent comment gérer nos écoles", poursuit le nonagénaire.

Andrea, 82 ans, et Anthony, 90 ans, un couple pro-Trump qui se rend à la First Presbyterian Church de Waukesha, dans le Wisconsin. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

"C’est un homme d’affaires, ce n’est pas un politicien. Et il sait ce qu’il fait !", tranche-t-il. C'est certain, à Waukesha Donald Trump aura du soutien, et il sera déterminant dans cet État-clé, le Wisconsin, qu'il avait remporté avec seulement 22 000 voix d'avance en 2016.