Jérusalem : la bataille de l'ambassade américaine

Des bus à la gloire de Donald Trump, et dans le quartier qui accueille la nouvelle ambassade américaine, partout, des messages de remerciement. À Jérusalem il règne ce matin comme un air de Trump mania à laquelle ce citoyen ce citoyen israélien et américain a voulu goûter et célébrer avec une cravate aux couleurs des deux drapeaux : "C'est un jour historique, car Donald Trump a le courage de reconnaitre Jérusalem pour ce qu'elle est, la capitale de l'État d'Israël." En milieu d'après-midi, l'ambassadeur américain s'installera donc dans son nouveau bureau, ce bâtiment qui accueillait jusqu'ici le consulat des États-Unis.

2 000 policiers, un ballon de surveillance, des tireurs d'élite sur les toits

Donald Trump s'exprimera dans un message vidéo. Il a dépêché sa fille et son gendre, accueillis par le premier Ministre israélien hier après-midi. Une cérémonie en grande pompe et sous haute sécurité : 2 000 policiers, un ballon de surveillance, des tireurs d'élite sur les toits. Les autorités ont même construit une route, en quelques jours à peine, qui permettra de sortir ou entrer dans l'ambassade en cas d'urgence, ou pour transporter discrètement des personnalités à l'intérieur du bâtiment. Une manifestation contre l'ouverture de l'ambassade est prévue dans l'après-midi, et dans les quartiers arabes, la décision de Donald Trump est vue comme une provocation : "Trump devrait travailler la paix, et pas créer du chaos". Avec cette décision, Donald Trump renforce encore un peu plus le lien historique entre Israël et les États-Unis. Il rompt en revanche le dialogue avec les Palestiniens qui manifesteront aujourd'hui et demain, pour protester contre le choix du président américain.

