Jeff Bezos : un chantage qui fait planer l'ombre de Donald Trump

Le milliardaire Jeff Bezos, homme le plus riche du monde et actuellement engagé dans un divorce qui s'annonce comme le plus coûteux de l'histoire, a décidé de rendre l'affaire publique. Il a publié lui-même, via un communiqué, les menaces de chantage dont il a été victime. "Au lieu de capituler face à l'extorsion et au chantage, j'ai décidé de publier exactement ce qu'ils m'ont envoyé, en dépit du coût personnel et de l'embarras", explique-t-il.

De très mauvaises relations avec Donald Trump

Mais après ces révélations se pose la question des inimitiés de Jeff Bezos et d'un chantage qui pourrait être politique. L'homme d'affaires, propriétaire du Washington Post, journal très opposé au gouvernement actuel, entretient en effet de très mauvaises relations avec Donald Trump depuis plusieurs années. Le tabloïd américain, lui, a annoncé qu'il lançait une enquête interne sur cette tentative de chantage.

