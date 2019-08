Iran : Donald Trump publie une photo qui suscite l'inquiétude car elle pourrait être classifiée par les services secrets

Le président américain a-t-il dévoilé un cliché pris par les renseignements américains ? Donald Trump a diffusé vendredi 30 août sur Twitter une photo de ce qui semble être un site de lancement en Iran où a explosé jeudi une fusée.

Dans son tweet, le président américain a mentionné la localisation précise du site iranien, déclarant que les Etats-Unis n'étaient pas impliqués "dans l'accident catastrophique durant les dernières étapes préparatoires du lancement de Safir SLV sur le site de lancement numéro un de Semnan en Iran". La fusée a explosé sur son pas de tir au centre spatial Imam-Khomeini dans le nord de l'Iran, ont déclaré les autorités iraniennes. Un représentant américain avait confirmé qu'il s'agissait du lancement raté d'un satellite.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3