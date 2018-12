Irak : la visite surprise de Donald Trump

Visite inattendue pour les soldats américains basés en Irak. Mercredi 26 décembre, Donald Trump, accompagné par son épouse, est allé pour la première fois à leur rencontre. Il est resté quelques heures sur place pour encourager les troupes et les féliciter de leur victoire sur le groupe État islamique. Souvent critiqué pour ne jamais s'être rendu en zone de conflit, Donald Trump enchaîne les photos sur place.

"Nous ne serons plus les crétins du monde"

Mais derrière le sourire, le message est ferme : les États-Unis ne seront plus le gendarme du monde. "S'ils veulent qu'on combatte, il faut aussi en payer le prix. Nous ne serons plus les crétins du monde les gars", déclare-t-il. Malgré les démissions dans son propre camp et les critiques, le président américain confirme le retrait des troupes américaines en Syrie sans préciser de calendrier.

Le JT

Les autres sujets du JT