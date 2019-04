Incendie de Notre-Dame de Paris : des messages de soutien arrivent du monde entier

Dès lundi 15 avril au soir, alors que le feu consumait encore le toit de Notre-Dame de Paris, une vague de messages de soutien et de sympathie est venue du monde entier. Les puissants et les plus hauts dirigeants s'émeuvent, c'est comme si le monde était au chevet de Notre-Dame. Bien entendu, toutes les télévisions du monde ont couvert l'évènement, que ce soit en Israël, en Chine ou en Turquie.

"Je crois qu'il n'y a pas plus belle cathédrale"

"C'est une icône, un monument, un symbole de Paris. C'est choquant", réagit ainsi une New-Yorkaise interrogée dans la rue. Barak Obama a lui posté une photo prise en 2009, on le voit avec sa famille se recueillir à Notre-Dame. Une image accompagnée d'un message : "C'est dans notre nature (...) de reconstruire". "Je crois qu'il n'y a pas plus belle cathédrale. C'est une scène terrible", a de son côté confié Donald Trump.