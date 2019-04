"Un symbole de la France" : Angela Merkel et Donald Trump s'émeuvent de l'incendie de Notre-Dame de Paris

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a exprimé, lundi 15 avril, son soutien à la France à la suite de l'impressionnant incendie ravageant l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, estimant qu'il frappait aussi "les coeurs" des Allemands. De son côté, la chancelière Angela Merkel a exprimé son soutien face à l'incendie d'"un symbole de la France et de notre culture européenne".

Aux Etats-Unis, Donald Trump a jugé "terrible" d'assister à l'impressionnant incendie ravageant l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, le président américain conseillant aux secours d'"agir vite". "C'est si terrible d'assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris. Peut-être faudrait-il utiliser des bombardiers d'eau pour l'éteindre. Il faut agir vite", a tweeté le président. Les principales chaînes de télévision américaines ont modifié leurs programmes pour diffuser en direct les images du brasier.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!