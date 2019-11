Hong Kong : Donald Trump promulgue une loi soutenant les manifestants prodémocratie

Cette résolution menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés.

Dans le face-à-face tendu entre le camp prodémocratie à Hong Kong et Pékin, Donald Trump a finalement choisi de soutenir les manifestants. Le président américain a en effet promulgué en loi, mercredi 27 novembre, l'"acte de 2019 sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong". Cette résolution, qui menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés, avait été approuvée une semaine plus tôt à une écrasante majorité par le Congrès.

"J'ai signé ces résolutions par respect pour le Président Xi [Jinping], la Chine, et le peuple de Hong Kong", a ainsi déclaré Donald Trump dans un communiqué justifiant sa décision. La Chine a réagi avec colère à cette annonce. Elle a notamment qualifié ce texte d'"abomination absolue" et a menacé Washington de représailles, en pleine guerre commerciale entre les deux pays. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, cette loi "dissimule de sinistres intentions". De son côté, un responsable du gouvernement hongkongais a estimé que cette résolution "s'immisce manifestement dans les affaires intérieures de Hong Kong" et envoie "un mauvais message aux manifestants".

Les militants pro-démocratie hongkongais ont salué cette décision, affirmant qu'elle contribuerait à l'établissement d'un consensus international en faveur de leur mouvement.