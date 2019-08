G7 : rencontre au sommet entre Johnson et Trump

Des airs de père et de fils. Donald Trump adoube Boris Johnson pour son premier G7. "Ce sera un formidable Premier ministre, croyez-moi", explique le président américain devant la presse. Boris Johnson ne semble pas impressionné par cette première rencontre avec Donald Trump. Il a déjà obtenu ce qu'il était venu chercher : la promesse d'un accord commercial entre les États-Unis et la Grande-Bretagne après le Brexit.

Un accord commercial à venir entre États-Unis et Royaume-Uni

"Nous allons conclure un très grand accord commercial, le plus grand que nous n'ayons jamais eu avec le Royaume-Uni. Car, maintenant, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus ce boulet au pied", précise Donald Trump, en parlant de l'Union européenne. Donald Trump semble avoir trouvé son meilleur allié sur la scène internationale.

