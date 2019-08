QUIZ. Donald Trump ou Boris Johnson ? A vous de leur attribuer ces phrases chocs et ces anecdotes déroutantes

C'est une comparaison à double tranchant. Boris Johnson, désigné il y a un mois Premier ministre du Royaume-Uni, n'échappe pas aux parallèles entre sa personnalité et celle du président américain Donald Trump, aussi bien de la part de ses supporters que de ses adversaires politiques. "Ce sont deux hommes-enfants, qui recherchent toujours l'attention et ne croient pas que les règles s'appliquent à eux", juge la journaliste Sonia Purcell, biographe du nouvel occupant du 10, Downing Street. La première rencontre des deux hommes depuis cette désignation sera un des événements du G7 organisé à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), qui s'ouvre samedi 24 août. A cette occasion, franceinfo vous propose de tester votre connaissance des deux personnages en leur attribuant ces anecdotes et citations étonnantes.

